Un condominio di Pordenone ha ricevuto una bolletta di 210.000 euro a causa di una perdita d’acqua sotterranea rimasta invisibile per mesi. La dispersione ha riguardato oltre 70.000 metri cubi di acqua, equivalenti a circa 20 piscine olimpioniche. La perdita ha causato ingenti danni economici ai residenti, che si sono trovati a dover affrontare una richiesta di pagamento molto superiore alle normali utenze.

Una perdita d’acqua sotterranea, rimasta nascosta per mesi, ha rischiato di mettere in ginocchio un condominio di Pordenone. I residenti si sono visti recapitare una richiesta di pagamento da 210mila euro, generata dalla dispersione di oltre 70mila metri cubi d’acqua, pari a circa 20 piscine olimpioniche. La vicenda si è conclusa con una drastica riduzione dell’importo grazie all’intervento dell’ Adoc e a una procedura di conciliazione con il gestore idrico. La perdita scoperta durante alcuni lavori. Il problema è emerso il 30 maggio 2025, quando, durante lavori di manutenzione del giardino condominiale, è stata notata un’insolita chiazza d’acqua vicino alla centrale termica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bolletta da 210mila euro per un condominio: cos’è successo

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Bolletta choc da 210mila euro per perdita dacqua, condominio nel panico: cosa è successo

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