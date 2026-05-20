Si avvicinano i playoff e i playout nel campionato di Seconda Categoria, con le sfide per il titolo regionale che continuano a tenere alta l’attenzione. Nel week-end si sono disputate le partite che hanno definito le posizioni, con Trecastelli che ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Vadese. La squadra si prepara ora alla semifinale, dove affronterà l’Olimpia Ostra Vetere. La competizione si svolge sabato prossimo, mentre le altre partite sono in programma nel weekend.

Si avvicinano play-off e play-out nel campionato di Seconda Categoria (si gioca sabato prossimo) ma intanto sono iniziate le sfide per il titolo regionale in palio tra le vincitrici degli otto gironi: titolo puramente platonico tra squadre che hanno già festeggiato la promozione, ma che serve a dare un qualcosa in più a una annata già memorabile, assegnando di fatto il trofeo come miglior squadra della Seconda Categoria di tutte le Marche. Hanno iniziato alle grande due delle tre nostre formazioni in lizza, cioè rispettivamente le vincitrici dei tre gironi anconetani. Trecastelli, primo nel B, Olimpia Ostra Vetere, primo nel C e Ankon Dorica, primo nel D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda categoria: si avvicinano playoff e playout e intanto si giocano le sfide per il titolo regionale. Trecastelli schiacciasassi: vince anche contro la Vadese e in semifinale incontrerà l’Olimpia Ostra Vetere

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