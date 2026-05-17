prima categoria potenza picena primo round per il titolo regionale

Oggi alle 16 si gioca la semifinale di prima categoria tra Potenza Picena e AFC Fermo allo Stadio Scarfiotti. La squadra di Potenza Picena arriva a questa partita dopo una serie di vittorie che l’hanno portata fino a questo punto. Il tecnico della squadra ha commentato che si tratta di partite che seguono una lunga fase di successi. L’incontro rappresenta il primo passo verso il titolo regionale per entrambe le formazioni.

"Sono partite che arrivano dopo una lunga cavalcata". Marco Comotto (foto), tecnico del Potenza Picena, parla della semifinale di oggi contro l’ Afc Fermo che nella gara allo scarfiotti mette di fronte alle 16.30 la vincitrice del girone C con quella del raggruppamento D di Prima categoria. "In stagione – aggiunge il tecnico – abbiamo speso tante energie fisiche e mentali, non è semplice far sì che i ragazzi siano ancora sul pezzo. Manderò in campo chi ha maggiori motivazioni in una partita contro una formazione di valore. Vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi nell’ultima gara interna della stagione". Il Potenza Picena deve fare i conti con i fermani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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