L’estate è entrata nel vivo e per i tanti frequentatori della frazione marinara di Bocca di Magra il problema della sosta non è un ostacolo di poco conto soprattutto in serata. Proprio per consentire ai visitatori di raggiungere e frequentare il borgo alla foce del fiume è stato trovato l’accordo di apertura di un parcheggio privato a pagamento. La sosta però sarà libera, da questo fine settimana e soltanto nei week end di luglio e agosto, come garantito dalla convenzione stipulata tra il Comune di Ameglia e la proprietà. La soluzione al problema degli spazi di sosta è stata dunque risolta individuando come punto di approdo il terreno nel tratto tra via Sans Facon e don Lorenzo Celsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bocca di Magra, park per turisti. Convenzione con la Marinella Spa

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