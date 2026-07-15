Santa Marinella i turisti riscoprono la tradizione della cartolina nell’ufficio postale

Da ilfaroonline.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Santa Marinella, i turisti stanno riscoprendo l’uso delle cartoline presso l’ufficio postale. Durante il periodo estivo, molte persone inviano messaggi ai propri cari, scegliendo di scrivere e spedire cartoline tradizionali. Questo fenomeno si osserva in particolare tra i visitatori che desiderano lasciare un ricordo tangibile delle loro vacanze o inviare un saluto da lontano. La pratica rappresenta un ritorno alla comunicazione cartacea in un contesto di crescente digitalizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Santa Marinella, 15 luglio 2026 – Un abbraccio virtuale ai propri cari da un’altra città, a volte molto lontana, mentre ci si gode tutta la spensieratezza delle vacanze. Per anni la cartolina è stata questo: un ricordo tangibile di un bel viaggio e un’opportunità per sentirci vicini a qualcuno che in quel momento non lo era affatto. Con l’avvento delle nuove tecnologie, qualcosa è inevitabilmente cambiato. Ma non a Santa Marinella, dove quest’antica tradizione sembra essere oggi più viva che mai: qui, come racconta la direttrice dell’ufficio postale Alda Federica Lattanzi, ogni giorno persone da tutto il mondo chiedono di poter acquistare francobolli e spedire cartoline a parenti e amici. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

All’ufficio postale turisti e filateliaDurante i giorni di Artevento, l’ufficio postale di Cervia centro, situato in via Giordano Bruno 4, modifica temporaneamente le proprie attività...

Santa Paolina: riapre l’ufficio postale con i nuovi servizi PolisL’ufficio postale di Santa Paolina ha riaperto con l’introduzione dei nuovi servizi Polis.

Temi più discussi: Santa Marinella celebra la Giornata del Mare tra inclusione, sport e turismo: Manuelli visita AcOnSea e; Guardia medica turistica Ladispoli e Santa Marinella: orari, sedi e informazioni sul servizio estivo; Giornata Nazionale del Mare: inclusività e turismo a Santa Marinella; Santa Marinella, presentato il cartellone estivo.

santa marinella santa marinella i turistiNote sotto le stelle: il litorale si trasforma nel palcoscenico dell’estateDal 15 al 18 luglio un ricchissimo programma di eventi tra il fascino di Caccia Riserva e la magia del Castello, con Noemi ospite d'eccezione ... civonline.it

santa marinella santa marinella i turistiSanta Marinella, al via la pulizia delle spiagge libere: Dal prossimo anno programmazione in anticipoL’obiettivo è garantire decoro, sicurezza e piena fruibilità degli arenili in vista del picco della stagione estiva ... ilfaroonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web