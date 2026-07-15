Santa Marinella i turisti riscoprono la tradizione della cartolina nell’ufficio postale

A Santa Marinella, i turisti stanno riscoprendo l’uso delle cartoline presso l’ufficio postale. Durante il periodo estivo, molte persone inviano messaggi ai propri cari, scegliendo di scrivere e spedire cartoline tradizionali. Questo fenomeno si osserva in particolare tra i visitatori che desiderano lasciare un ricordo tangibile delle loro vacanze o inviare un saluto da lontano. La pratica rappresenta un ritorno alla comunicazione cartacea in un contesto di crescente digitalizzazione.

Santa Marinella, 15 luglio 2026 – Un abbraccio virtuale ai propri cari da un’altra città, a volte molto lontana, mentre ci si gode tutta la spensieratezza delle vacanze. Per anni la cartolina è stata questo: un ricordo tangibile di un bel viaggio e un’opportunità per sentirci vicini a qualcuno che in quel momento non lo era affatto. Con l’avvento delle nuove tecnologie, qualcosa è inevitabilmente cambiato. Ma non a Santa Marinella, dove quest’antica tradizione sembra essere oggi più viva che mai: qui, come racconta la direttrice dell’ufficio postale Alda Federica Lattanzi, ogni giorno persone da tutto il mondo chiedono di poter acquistare francobolli e spedire cartoline a parenti e amici. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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