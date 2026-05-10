San Vincenzo Piscina del park Albatros | il 15 maggio la firma della convenzione per la gestione dell' impianto

Venerdì 15 maggio sarà firmata la convenzione per la gestione della piscina all’interno del Park Albatros Village. La decisione segue l’approvazione da parte della giunta avvenuta il 28 aprile e riguarda le modalità di gestione dell’impianto situato a San Vincenzo. La firma della convenzione segnerà un passaggio ufficiale nella gestione dell’impianto, che fino a quel momento non aveva ancora definito i dettagli di operatività.

Sarà sottoscritta venerdì 15 maggio la convenzione che disciplinerà la gestione della piscina dello hu Park Albatros village, secondo lo schema approvato dalla giunta lo scorso 28 aprile. Le novità sono sostanziali e arrivano a conclusione di un confronto costruttivo e proficuo tra il Comune di.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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