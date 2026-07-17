È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri Levante
Una bambina di 11 anni è deceduta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Era stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale Gaslini di Genova, dove è morta.
È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata in gravi condizioni al Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
È morta Alice, la bimba di 11 anni rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante
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È morta nella notte la #bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel #bocchettone di una #piscina a Sestri Levante. Grave, era ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini. I genitori hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. x.com
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