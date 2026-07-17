È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri Levante

Una bambina di 11 anni è deceduta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Era stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale Gaslini di Genova, dove è morta.

È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata in gravi condizioni al Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È morta Alice, la bimba di 11 anni rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Sestri Levante, Alice aveva 11 anni: era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essersi incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri...

Temi più discussi: Bambina risucchiata in piscina a Sestri Levante, è in condizioni gravissime; È morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina; Come sta la bambina risucchiata dal bocchettone in piscina: l'aggiornamento del Gaslini; Risucchiata per i capelli dal bocchettone della piscina: resta gravissima la bambina di Milano.

È morta nella notte la #bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel #bocchettone di una #piscina a Sestri Levante. Grave, era ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini. I genitori hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. x.com

Bimba morta a Sestri Levante, non ce l'ha fatta Alice, la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina: aveva 11 anniÈ morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata ... msn.com

Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone, aperta un’indagine sulla tragediaAncora una morte in piscina: una bimba risucchiata dal bocchettone. La tragedia, che ricalca una dinamica già vista davvero troppe volte, è avvenuta il 15 luglio a Sestri Levante, in Liguria. La picco ... tg.la7.it