È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri Levante

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è deceduta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Era stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale Gaslini di Genova, dove è morta.

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È morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata in gravi condizioni al Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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È morta Alice, la bimba di 11 anni rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante

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