Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di una bambina di 11 anni, avvenuta in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola è stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione e trovata senza vita. L’autopsia sarà effettuata martedì sul suo corpo. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato specifiche.

Ci sono due indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. Si tratta di due titolari dello stabilimento, un uomo e una donna. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Martedì l’autopsia sul corpo della bimba. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri, che coordina l’inchiesta, ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola. L’iscrizione nel registro degli indagati dei due titolari, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, è indicata come atto dovuto proprio in vista dell’autopsia e consentirà loro di avere un consulente di parte presente all’esame, che sarà eseguito martedì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bimba morta in piscina, indagati i titolari dello stabilimento. Martedì l’autopsia sul corpo della piccola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento

Notizie e thread social correlati

Bimba morta incastrata in piscina a Sestri Levante, indagati per atto dovuto i titolari dello stabilimentoI titolari dello stabilimento balneare sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di un’undicenne, avvenuta nel pomeriggio di ieri.

Alice risucchiata dal bocchettone della piscina, indagati i titolari dello stabilimento: l’autopsia e le verifiche sull’impiantoDue persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di una bambina di 11 anni, avvenuta mercoledì pomeriggio in una piscina a...

Temi più discussi: Morta Alice, la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante; Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina; È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante. Aperta inchiesta per omicidio colposo; Tragedia a Sestri Levante: morta a 11 anni la bambina incastrata nel bocchettone della piscina.

Bimba morta in piscina, indagati i titolari dello stabilimento. Martedì l'autopsia sul corpo dell'undicenne #ANSA x.com

Bimba morta in piscina, indagatI i due titolari dello stabilimentoDue le persone che sono state indagate con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo risucchiata dal bocchettone della piscina dello stabilimen ... tg.la7.it

Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone. Fascicolo per omicidio colposoAncora una morte in piscina: una bimba risucchiata dal bocchettone. La tragedia, che ricalca una dinamica già vista davvero troppe volte, è avvenuta il 15 luglio a Sestri Levante, in Liguria. La picco ... tg.la7.it