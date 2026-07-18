I titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, dopo la morte di una bambina di 11 anni. La giovane è rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha portato alla luce un grave incidente avvenuto nel centro balneare.

Sono indagati per omicidio colposo i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova) dove una bambina di 11 anni è rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all’autopsia della vittima, morta venerdì a due giorni di distanza dall’incidente. La bambina è morta all’ospedale Gaslini e i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Il pubblico ministero Fabrizio Givri martedì affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale Sara Lo Pinto. I due, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, hanno ricevuto l’avviso di garanzia come atto dovuto, per poter partecipare con propri consulenti all’accertamento medico legale ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba morta in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari. Disposta l’autopsia dalla procura

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Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone.

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Bimba morta nella piscina di Sestri Levante, aperta un'inchiesta per omicidio colposo ift.tt/zc7Txnk ift.tt/BvscZbo x.com

Morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante reddit

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