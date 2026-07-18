I titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di 11 anni. La ragazza è rimasta incastrata in un bocchettone della piscina, incidente che ha causato il suo decesso. L'indagine riguarda eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza della vasca e delle attrezzature. La procura ha avviato verifiche sulla conformità delle norme di sicurezza dell'impianto.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante (Genova) dove è avvenuto l'incidente in piscina costato la vita alla piccola Alice di 11 anni, rimasta incastrata in un bocchettone della vasca. I soggetti iscritti sono due: il titolare e il legale rappresentante della società che gestisce la piscina. Nei primi giorni della prossima settimana verrà inoltre effettuata l'autopsia sul corpo della bambina che servirà a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della piccola., Nel pomeriggio del 15 luglio, ai Bagni Segesta di Sestri Levante, Alice stava giocando e nuotando nella piscina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bambina morta in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento

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Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento

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