Una bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La piccola, di famiglia austriaca, è stata portata in ospedale a Cesena, dove è deceduta nel primo pomeriggio di sabato. È il secondo caso in due giorni di annegamento in piscine della zona. L’incidente è avvenuto in pochi attimi e sono in corso accertamenti sulle cause.

È successo in pochi attimi. Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, sul litorale ravennate, nel primo pomeriggio di sabato. Inutili i soccorsi. Solo venerdì Alice Ferrari, 11 anni, era morta all’ospedale Gaslini di Genova: mercoledì scorso era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Le morti in piscina dal 2022 hanno superato i 75 casi. E ora la politica si ricorda che in Parlamento giace un ddl che punta a rendere più sicure le strutture. Come sono andate le cose nella piscina dell’Hotel Continental di Milano Marittima è ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima: secondo caso in due giorni

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BIMBA DI 4 ANNI MUORE ANNEGATA NELLA PISCINA DELLHOTEL: TRAGEDIA A MILANO MARITTIMA

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