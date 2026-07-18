Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia locale e i militari del nucleo investigativo di Ravenna. Sono presenti anche il pubblico ministero di turno e altri funzionari delle forze dell’ordine.

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dei bagni Segesta, dove è avvenuta la tragedia, sono indagati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

Notizie e thread social correlati

Milano Marittima, bimba di 4 anni muore annegata nella piscina dell'hotelUna bambina di 4 anni è morta nel pomeriggio di sabato 18 luglio, dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Temi più discussi: Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: Era lupo; Bimba di 4 anni aggredita da un lupo; È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante. Aperta inchiesta per omicidio colposo; Task force per la cattura del lupo dopo l aggressione a una bimba di 4 anni ad Arrone: vertice in prefettura a Terni, Regione mobilitata - Umbria in Europa.

È stato di nuovo trasferito Emanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di due anni figlia di Emanuela Aiello, anch'essa x.com

Il 40% degli studenti delle elementari non raggiunge conoscenze di base in matematica reddit

Dramma a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotelLa tragedia è avvenuta in una struttura della riviera ravennate. Inutili i tempestivi soccorsi del 118, i carabinieri e il magistrato di turno al lavoro per ricostruire la dinamica ... affaritaliani.it

Milano Marittima, bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotelUna bambina di quattro anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, località balneare sul litorale ravennate. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti ... tg24.sky.it