Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia locale e i militari del nucleo investigativo di Ravenna. Sono presenti anche il pubblico ministero di turno e altri funzionari delle forze dell’ordine.

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Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Venerdì era morta all’ospedale Gaslini una bimba di 11 anni risucchiata nella griglia di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dei bagni Segesta, dove è avvenuta la tragedia, sono indagati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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