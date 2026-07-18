Bimba di 4 anni annega nella piscina dell’hotel a Milano Marittima Dopo la morte di Alice risucchiata dal bocchettone in Liguria

Da firenzepost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La famiglia è di origine austriaca. La tragedia si è verificata nel pomeriggio in una struttura situata sulla costa ravennate. La bambina è stata soccorsa dai sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. È la seconda morte di un minore in una piscina in poche settimane.

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CERVIA – Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Inutili i soccorsi. Solo ieri Alice Ferrari, 11 anni, è deceduta all’ospedale Gaslini di Genova, dopo che mercoledì scorso era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova). Si allunga la scia delle morti in piscina, che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi. E si muove anche la politica, con il governo che spinge per l’approvazione del ddl che punta a renderle più sicure. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Bimba di 4 anni annega in piscina. Primi indagati per la morte di Alice

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