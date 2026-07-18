Bimba di 4 anni annega nella piscina dell’hotel a Milano Marittima Dopo la morte di Alice risucchiata dal bocchettone in Liguria

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La famiglia è di origine austriaca. La tragedia si è verificata nel pomeriggio in una struttura situata sulla costa ravennate. La bambina è stata soccorsa dai sanitari e trasportata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. È la seconda morte di un minore in una piscina in poche settimane.