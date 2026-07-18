Nel bilancio comunale si registra un disavanzo di 215mila euro, coperto con l’avanzo libero. Durante il Consiglio comunale, è stato approvato l’assestamento di bilancio, scatenando un confronto tra il gruppo di maggioranza e l’opposizione. La giunta ha confermato che i fondi sono stati coperti con risparmi del Comune, mentre il Pd ha contestato la gestione e le modalità di copertura. La discussione si è protratta tra i toni accesi e le repliche.

Assestamento di bilancio: coperto un disavanzo di 215mila euro con l’avanzo libero. È botta e risposta tra Pd e giunta dopo il Consiglio in cui è stato approvato l’assestamento di bilancio. Dai documenti contabili è emerso uno squilibrio di 214.769,80 euro tra le entrate disponibili e le maggiori spese previste per il 2026. Per riequilibrare i conti, la giunta di centrodestra ha deciso di utilizzare una quota dell’ avanzo libero, ossia i risparmi accumulati dal Comune negli anni precedenti. Una scelta contestata dal Pd. "Il fatto che sia stato necessario ricorrere ai risparmi del Comune è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bilancio, i conti della discordia. Spunta un disavanzo di 215mila euro: "Coperto coi risparmi del Comune"

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