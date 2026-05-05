Bilancio 2025 il Pd attacca | Conti in affanno e risparmi quasi esauriti

Dopo l'approvazione del rendiconto di bilancio del 2025, il gruppo consiliare del Pd ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione finanziaria del Comune, affermando che i conti sono in difficoltà e che i risparmi disponibili sono quasi esauriti. La critica si concentra sulla gestione economica, sottolineando come le risorse finanziarie siano ormai limitate. La discussione si inserisce nel dibattito sulla salute finanziaria dell'ente locale e sulle misure adottate per fronteggiare le difficoltà.

“Il Comune è in affanno ed esaurisce gli ultimi risparmi”. E' la critica che muove il gruppo consiliare del Pd dopo l'approvazione del rendiconto di bilancio, cioè il bilancio definitivo del 2025. “Il nostro gruppo ha scelto, insieme a tutta l’opposizione, di non partecipare al voto, di fronte al.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bilancio Porsche 2025, crollo dell'utile operativo. Rilancio con motori termici e risparmiUn 2025 nero per Porsche: nell'anno appena trascorso, la casa automobilistica di Stoccarda ha fatto infatti registrare un crollo dell'utile operativo... Saronno, conti in ordine ma servizi fermi: la Lega attacca il bilancio? Cosa sapere La Lega vota contro il bilancio consuntivo 2025 di Saronno in Consiglio comunale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bilancio del Comune di Brisighella, Pd all'attacco: Avanzo illusorio e risorse bloccate dalla Tari non riscossa; Variazioni di bilancio, l'opposizione attacca: Fondi fermi e obiettivi mancati; Ragusa, spunta il tesoretto da 4,5 milioni, il PD attacca, soldi nascosti per le elezioni; Bilancio consuntivo, il Pd attacca: Avanzo alto, ma meno servizi e più debito per Lucca. Bilancio consuntivo, il Pd attacca: Avanzo alto, ma meno servizi e più debito per LuccaMartini e i consiglieri dem chiedono di sbloccare investimenti su strade, acqua, impianti sportivi ed equità fiscale: La città non può aspettare ... luccaindiretta.it Coriano, il Pd attacca sul bilancio: Comune non è azienda che deve fare utiliNel mirino l'avanzo di bilancio: Va restituito ai cittadini tramite riduzione tasse o investendo in servizi concreti ... altarimini.it Bilancio positivo a @comuneferentino : ora servono scelte concrete per valorizzare il #personale. Con il “Decreto PA” ci sono tutte le condizioni per incrementare il fondo decentrato. I #lavoratori meritano coerenza con i risultati ottenuti. #ilmiolavorovale x.com Il bilancio dal ‘Liberation day’ a oggi. Più incertezza, obiettivi mancati ed Europa lumaca Leggi l'articolo #Trump - facebook.com facebook