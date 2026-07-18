Una biblioteca municipale nel centro di Praga è stata evacuata questa mattina a causa di una minaccia di bomba. La polizia ha delimitato l’area e sta effettuando controlli. Non ci sono ancora dettagli sulle possibili cause o sull’identità degli autori. La struttura rimane chiusa in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nessun ferito o danno segnalato finora.

C’è un luogo nel cuore di Praga dove il rumore del mondo si interrompe di colpo, come se qualcuno avesse abbassato il volume della città. Non è una chiesa, non è un museo. È una biblioteca. E non una biblioteca qualunque: è la M?stská knihovna v Praze, la Biblioteca Municipale di Praga, un edificio che da quasi un secolo custodisce non soltanto libri, ma l’anima intellettuale di una delle capitali più affascinanti d’Europa. Una guglia di carta che sembra non finire mai. Il visitatore che vi entra per la prima volta si trova davanti a qualcosa di inaspettato: una torre cilindrica di libri che sale verso l’alto come se volesse bucare il soffitto e continuare verso il cielo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Biblioteca Municipale di Praga: storia, arte e cultura nel cuore della città ceca

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