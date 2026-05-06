Tre giorni di eventi cultura e comunità nel cuore della città artusiana | torna Fiorimpopoli

Dal 8 al 10 maggio si svolgerà a Forlimpopoli la manifestazione “Fiorimpopoli”, un evento che coinvolge cultura e comunità nel centro della città artusiana. La kermesse, inserita nel programma di BiodiversityFest, è organizzata dall’Avis locale con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Durante i tre giorni sono previsti vari appuntamenti e iniziative che animano le strade e i luoghi pubblici della città.

Torna dall’8 al 10 maggio “Fiorimpopoli”, uno degli appuntamenti più attesi della primavera cittadina, inserito nel calendario di BiodiversityFest e organizzato dall’Avis di Forlimpopoli con il patrocinio del Comune. Un ricco programma animerà il centro storico con iniziative dedicate a fiori.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tre giorni, tanti eventi; R1pud1a | Torino: tre giorni di eventi, iniziative e Peace Therapy - Pressenza; Città di Castellanza : Un villaggio in rosa: tre giorni di festa dedicati alle donne; Torna Tre giorni per il Giardino con fiori, piante e idee per l’orto e il frutteto. L'Istituto Universitario Europeo festeggia 50 anni: tre giorni di eventi tra Firenze e FiesoleDal 7 al 9 maggio 2026, Firenze e Fiesole accoglieranno un articolato programma di iniziative che vedrà la partecipazione di leader politici, accademici e ... gonews.it I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi dal 7 al 9 maggioAlla cerimonia di apertura interverranno la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Consiglio europeo António Costa e il presidente del Portogallo António José Seguro ... lanazione.it Corteo Storico Montfort. . Per tre giorni, Gravina si è riempita di persone, storia ed energia. Il corteo di apertura, il Villaggio del Poverello, le strade attraversate da figuranti, musiche e tradizioni. Un’edizione vissuta insieme, nel segno di San Francesco, l’uomo - facebook.com facebook Prosegue a Riccione la tre giorni del XV Congresso nazionale della Uil Scuola al Palacongressi. L’assemblea, aperta il 5 maggio e in programma fino al 7, ha portato in Riviera oltre ottocento persone: delegati da tutte le regioni, quadri sindacali, rappr… x.com