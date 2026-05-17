Nasce Rainbow Lab | arte inclusione e cultura LGBTQIA+ nel cuore della Ciociaria
Oggi a Frosinone prende il via “Rainbow Lab”, un progetto che prevede una serie di eventi culturali e laboratoriali dedicati all’arte e alle pratiche inclusive legate alla comunità LGBTQIA+. L’iniziativa è promossa da tre associazioni, tra cui una che si occupa di diritti e diritti civili, un’altra di diffusione artistica e una terza dedicata al supporto alle giovani generazioni. L’obiettivo è portare nel territorio della Ciociaria tematiche legate all’inclusione e alla cultura LGBTQIA+.
Prenderà oggi a Frosinone il progetto “Rainbow Lab”, un ciclo di eventi culturali e laboratoriali promosso da Arcigay Stonewall Frosinone APS, Diffondere Arte APS e Agedo Basso Lazio con l’obiettivo di portare arte LGBTQIA+ e pratiche inclusive nel territorio della Ciociaria.Il primo appuntamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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