Beve da una bottiglia per dissetarsi | ma dentro c’è del detergente Portata in ospedale

Una donna di 52 anni ha bevuto da una bottiglia credendo fosse acqua, ma all’interno c’era detergente. Dopo aver ingerito il contenuto, si è sentita male e è stata portata in ospedale poco dopo le 13 con codice giallo. I soccorritori l’hanno trasportata al pronto soccorso di Empoli, dove è stata sottoposta a controlli. La bottiglia non è stata trovata, né sono stati segnalati altri dettagli sulla sostanza ingerita.

Montelupo Fiorentino, 18 luglio 2026 – Si è sentita male dopo aver ingerito del detergente pensando però di bere dell’acqua. Una donna di 52 anni è stata portata in codice giallo questa mattina, poco dopo le 13, al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. A quanto appreso, la donna stava facendo le pulizie in via di Pulica, nella zona Turbone, nel comune di Montelupo Fiorentino quando per dissetarsi ha afferrato una bottiglia presente sul posto. All’interno però non c’era dell’acqua ma altro liquido, molto probabilmente del detergente. Una volta ingerito la signora ha iniziato a sentire bruciore alla gola. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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