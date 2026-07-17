Un cane assetato ha cercato acqua in un pozzo, ma è caduto all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a salvarlo. L’animale, visibilmente sconvolto, è stato recuperato senza gravi conseguenze. La scena si è svolta in una zona rurale e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorritori. Il cane, rimasto intrappolato, è stato estratto e affidato alle cure di un rifugio locale.

Assetato e sfinito dal caldo, ha seguito l’istinto alla ricerca di un po’ d’acqua. Ma quel tentativo di trovare sollievo si è trasformato in una caduta che avrebbe potuto costargli la vita. Un cane pastore è stato salvato questa mattina ad Altamura dai vigili del fuoco, dopo essere precipitato in un pozzo profondo circa cinque metri. L’allarme è scattato intorno alle 9.30. L’animale sarebbe riuscito a superare un varco nella recinzione che proteggeva il pozzo, utilizzato come riserva idrica, finendo nel vuoto e rimanendo intrappolato senza alcuna possibilità di risalire. La squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bari, giunta sul posto, ha richiesto il supporto del nucleo sommozzatori in partenza dal porto del capoluogo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Altamura, cerca acqua per dissetarsi ma cade in un pozzo: cane salvato dai vigili del fuoco

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