Beve caffè a casa ma dentro c’è la candeggina donna ricoverata e marito arrestato sul lavoro a Pistoia

Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver bevuto caffè che conteneva candeggina nella propria abitazione. Il marito, coinvolto nell’incidente, è stato arrestato sul posto di lavoro e ora si trova a rispondere di lesioni gravissime. Il 55enne dovrà presentarsi davanti al giudice per l’interrogatorio e chiarire la propria posizione nel procedimento avviato.

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Il 55enne è ora chiamato a rispondere dell’accusa di lesioni gravissime e dovrà comparire davanti al giudice per chiarire la sua posizione.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avvelena la moglie con candeggina nel caffè: operaio arrestato, la donna è ricoverataPistoia, 13 maggio 2026 – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie e madre dei suoi figli, mettendole della candeggina nel caffè. Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia(Adnkronos) – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Temi più discussi: Nei caffè di Teheran, tra tregua incerta e vita quotidiana (di M. Palazzolo); Mai nel cestino dopo la moka: la risorsa preziosa per la pelle e la salute che molti ignorano di avere in cucina; Micro-joys: i piccoli gesti quotidiani che ci rendono più felici; Quanto caffè si beve in Italia? La classifica regionale 2026 sfida ogni previsione. #inMargine - Un caffè con i poeti. VI - Con Pavese Beve piano, pare conosce il tempo, mentre fuori la vita strattona e passa. Dice che ogni ritorno è una ferita che impara a farsi casa nel silenzio. E resta, come sera sulle cose. A.S. x.com Cuore e caffè, chi lo beve nel pomeriggio o la sera rischia di piùCi si alza, si va in cucina, si inserisce la cialda o si accende sotto la moka. E ci si prepara per il caffè. Un rito, per moltissime persone. Che potrebbe anche aiutare a ridurre il rischio di ... repubblica.it I romani sono pazzi per il caffè e preferiscono ancora la moka alle capsuleDalla ricerca, commissionata da Comitato Italia del caffè di Unione Italiana Food, emerge che il 97,6% degli abitanti del Lazio beve caffè e il 77,4% lo fa ogni giorno, quasi 8 su 10. Diversamente dal ... romatoday.it