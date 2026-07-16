Perché il nuovo Assassin’s Creed Black Flag non è affatto un remaster

Da imiglioridififa.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ubisoft ha confermato che Resynced, nuovo capitolo di Assassin’s Creed Black Flag, non è una semplice remaster. Il gioco, pur mantenendo la stessa trama di Edward Kenway, è stato ricostruito da zero. La differenza principale sta nel fatto che non si tratta di un aggiornamento grafico o di un restyling, ma di un titolo completamente rifatto. La produzione è stata avviata con l’obiettivo di offrire un’esperienza rinnovata rispetto all’originale del 2013.

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Se hai giocato l’originale nel 2013 e pensi di sapere già cosa aspettarti da Resynced, ricrediti: Ubisoft stessa ha confermato che sotto la stessa storia di Edward Kenway c’è un gioco ricostruito da zero. Non è un remaster, è una ricostruzione completa. Ubisoft ha dichiarato che Resynced non condivide una sola riga di codice con la versione del 2013: ogni asset, animazione e sistema di illuminazione è stato rifatto da zero sul motore Anvil più recente, lo stesso di Assassin’s Creed Shadows. Il gioco viene descritto dagli sviluppatori come un remake fedele all’originale, ma non un RPG — quindi niente sistema di abilità o dialoghi a scelta multipla in stile Odyssey o Valhalla. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Assassins Creed Black Flag Resynced Review

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