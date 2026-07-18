Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver lasciato un borsone con 20 chili di marijuana all’interno di un McDonald's vicino alla stazione ferroviaria. È stato fermato nei pressi della stazione e portato in carcere. La droga è stata trovata nel borsone abbandonato nel locale.

L’ARRESTO. Il giovane è stato fermato vicino alla stazione. Per lui è stata disposta la custodia in carcere. Venti chili di marijuana nascosti in un borsone lasciato all’interno del McDonald’s vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo. È quanto hanno scoperto nella serata di venerdì 17 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo, che hanno arrestato in flagranza un 20enne italiano, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli rafforzati nell’area della stazione ferroviaria e delle autolinee, disposti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, 20 chili di marijuana nel borsone lasciato al McDonald’s: arrestato 20enne

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