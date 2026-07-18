Beppe Gualini | Ho lasciato tutto per le moto Alla Dakar mi spararono addosso

Beppe Gualini, 73 anni, racconta di aver lasciato tutto per le moto e di aver subito un colpo di arma da fuoco durante la Dakar. Attualmente vive sull’Appennino toscano, dove si dedica a una vita in mezzo alla natura e ai boschi.

Bergamo. Oggi Giuseppe “Beppe” Gualini ha 73 anni e vive sull’Appennino toscano. “Sono andato a fare una vita un po’ selvaggia, in mezzo ai boschi e alla natura”. Lontano dalla confusione della città, da quella che definisce “claustrofobia”. “Troppa gente, il traffico, l’inquinamento. Ho sempre amato i grandi spazi, il deserto”. Già, il deserto. Il suo deserto. Una parte di mondo che è diventata una parte della sua vita, fino a cucirgli addosso un soprannome quasi inevitabile: l’ Africano. Pilota italiano con il maggior numero di partecipazioni ai rally africani in moto, ben sessantacinque, ha conosciuto la fatica e la paura, passando notti a riparare la moto per poi ripartire poche ore più tardi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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