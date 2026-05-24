Laura Clery ha raccontato di essere stata colpita da un frigorifero di oltre 270 chili che le è caduto addosso, mettendo a rischio la vita. Dopo l’incidente, ha scritto un messaggio al suo ex marito perché non riusciva a respirare. La comica ha descritto l’accaduto come il modo più stupido di morire, sottolineando quanto sia stato vicino alla morte. L’episodio si è verificato in un momento imprevisto e ha richiesto un intervento immediato.

Laura Clery si è salvata per pochi minuti. “ Il modo più stupido di morire “, lo ha definito lei stessa raccontando ai follower e poi ai media americani l’incidente domestico che avrebbe potuto ucciderla: un frigorifero da oltre 270 chili che le è crollato addosso mentre era sola in casa con i figli. La vicenda la riportano tra gli altri Guardian, People e Page Six. Tutto è iniziato quando il figlio di sette anni della creator e attrice americana si è arrampicato sul frigorifero facendolo inclinare. A quel punto Clery ha cercato di rimetterlo in posizione, ma l’elettrodomestico le è precipitato addosso schiacciandola contro il pavimento. “Non riuscivo a muovermi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito”: Laura Clery racconta l’incidente

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