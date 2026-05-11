Mi è saltato addosso e mi ha baciata GF Vip la concorrente racconta tutto | Io non volevo

Una concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stata avvicinata e baciata da un altro partecipante senza suo consenso. La sua testimonianza si aggiunge alle tensioni crescenti all’interno della casa, che si fanno più intense man mano che si avvicina la fine del reality. La situazione ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti e ha alimentato il clima di tensione che si respira tra i coinquilini.

Nella Casa del Grande Fratello Vip il clima continua a diventare sempre più teso con l’avvicinarsi della finale. Le giornate scorrono tra strategie, nervosismi e rapporti che sembrano incrinarsi da un momento all’altro. Anche i giochi e i momenti apparentemente leggeri finiscono spesso per trasformarsi in motivo di discussione, soprattutto quando entrano in gioco sensibilità diverse e interpretazioni contrastanti di quanto accade davanti e lontano dalle telecamere. Nelle ultime ore una concorrente ha spiazzato tutti confidando a un’altra inquilina un episodio avvenuto nel segreto del confessionale. Un racconto che ha immediatamente acceso il...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Grande Fratello, scatta il bacio tra Mattia e Grazia dopo la finale

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Ma mai Raul MAI Ha letteralmente detto mi è saltato addosso mi ha tolto la mano e mi ha dato un bacio ci siamo divertiti IO MENO PERCHÉ NON VOLEVO Francesca una bugiarda che manda in galera la gente #11maggio #lanostratv #gfvip x.com

Buddy, un pastore tedesco in Alaska, ha guidato un agente di polizia verso l'incendio del capanno della sua famiglia dopo che un GPS difettoso ha impedito ai soccorritori di trovarlo. Le squadre hanno spento le fiamme prima che si propagassero alla casa. B reddit

Francesca Manzini bacia Raul Dumitras al GF Vip, poi accusa: Mi è saltato addosso!| Scoppia caos e ritrattaFrancesca Manzini bacia Raul Dumitras al Grande Fratello Vip, poi accusa: Mi è saltato addosso! Scoppia caos e ritratta: Ho sbagliato termine ... ilsussidiario.net