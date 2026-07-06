Belen Rodriguez torna ad amarsi | La cosa importante è non mollare mai

Belen Rodriguez ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma che la cosa più importante è non mollare mai. Dopo un periodo difficile, la showgirl ha deciso di concentrarsi sull’amarsi ancora e di guardare avanti con maggiore serenità e positività. La sua scelta di condividere questa riflessione arriva in un momento di transizione, segnato da sofferenza e momenti bui, ma anche da una volontà di ripartire.

Tra sofferenza e momenti bui Belen Rodriguez sceglia di amarsi ancora, cosa ha rivelato sui social. Dopo un periodo alquanto difficile per Belen Rodriguez è tempo di guardare al futuro con maggiore serenità e positività. Ieri tramite una storia che ha postato sul suo profilo Instagram ha parlato di sofferenza ma anche di amor proprio. Storia Ig di Belen Rodriguez (Screen Ig stories @belenrodriguezreal) Questo è quello che si legge nella storia: “ I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Belén Rodriguez ad un passo dalla conquista. Cosa è emerso

Leggi anche: Belen Rodriguez torna sui social e rompe il silenzio: ecco cosa ha detto

Temi più discussi: Belen Rodriguez: Ho scelto di amarmi un'altra volta, ora ho il cuore contento. Il dolore va attraversato; Belén incontra Samira Lui in Tv e succede l'inaspettato: dalla presunta rivalità al passaggio di testimone (grazie a Maria De Filippi); Belén Rodríguez conferma sui social la storia d'amore con Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez sceglie ancora la Versilia: relax in piscina nel resort, poi cena (e balli) al Bagno Principe.

E dopo Belen Rodriguez e Silvia Salis, adesso è il turno di Valentina Persia di farsi immortalare con Olly. Se continua di questo passo per la fine dell'estate si tromberà pure Liliana Segre. #Olly #ValentinaPersia x.com

Belen Rodriguez fa sul serio con Gaetano Fidanzati: i due escono allo scoperto sui social reddit

Belen Rodriguez torna a parlare del suo periodo buio: I tempi duri arrivano per tutti, lo sfogo socialBelen Rodriguez si sbilancia su Instagram pubblicando uno sfogo sul suo periodo buio. msn.com

Belen Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales: l’annuncio di Elisabetta CanalisBelen Rodriguez a Tu Sì Que Vales torna protagonista: Elisabetta Canalis annuncia il ritorno della showgirl argentina nello show di Canale5. rumors.it