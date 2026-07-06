Belen Rodriguez torna ad amarsi | La cosa importante è non mollare mai
Belen Rodriguez ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma che la cosa più importante è non mollare mai. Dopo un periodo difficile, la showgirl ha deciso di concentrarsi sull’amarsi ancora e di guardare avanti con maggiore serenità e positività. La sua scelta di condividere questa riflessione arriva in un momento di transizione, segnato da sofferenza e momenti bui, ma anche da una volontà di ripartire.
Tra sofferenza e momenti bui Belen Rodriguez sceglia di amarsi ancora, cosa ha rivelato sui social. Dopo un periodo alquanto difficile per Belen Rodriguez è tempo di guardare al futuro con maggiore serenità e positività. Ieri tramite una storia che ha postato sul suo profilo Instagram ha parlato di sofferenza ma anche di amor proprio. Storia Ig di Belen Rodriguez (Screen Ig stories @belenrodriguezreal) Questo è quello che si legge nella storia: “ I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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E dopo Belen Rodriguez e Silvia Salis, adesso è il turno di Valentina Persia di farsi immortalare con Olly. Se continua di questo passo per la fine dell'estate si tromberà pure Liliana Segre. #Olly #ValentinaPersia x.com
#BelenRodriguez rompe il silenzio e racconta di essere stata lei a rinunciare alla conduzione de #LIsoladeiFamosi. Dopo le ultime vicissitudini che l’hanno coinvolta in questi ultimi giorni, Belen Rodriguez rompe il silenzio e, tramite il suo profilo social, dichiar facebook
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