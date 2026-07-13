Belen Rodriguez festeggia i 5 anni di Luna Marì con la famiglia allargata riunita a Milano presenti Spinalbese e De Martino

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez ha festeggiato il quinto compleanno della figlia Luna Marì a Milano, con la famiglia allargata presente. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'ex compagno e padre della bambina, Antonino Spinalbese, e l’ex marito, con cui la showgirl ha un figlio più grande. La festa si è svolta in casa, con gli affetti più stretti riuniti per l’occasione. La giornata si è conclusa con una frase che riassume il clima di allegria e condivisione.

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La famiglia di Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno della piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese Una festa in casa, gli affetti più stretti riuniti e una frase che riassume il clima della giornata: Belen Rodriguez ha celebrato a Milano il quinto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Luna Marì festeggia il suo quinto compleanno con amore e affetto

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