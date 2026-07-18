Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 19 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 19 luglio 2026. Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a fare un controllo da Grace, visto che, come le aveva prescritto il suo medico in Europa, avrebbe comunque dovuto fare ulteriori accertamenti per l’insufficienza cardiaca una volta tornata negli Stati Uniti. Ma Ridge non è convinto di quella diagnosi ed è convinto che Grace potrà aiutarli a risolvere ogni dubbio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 19 luglio 2026: i dubbi di Ridge sulla salute di Taylor

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