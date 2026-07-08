Beautiful anticipazioni al 18 luglio | Ridge scopre i problemi di salute di Taylor

Ridge scopre che Taylor ha problemi di salute e le chiede di confidarsi. Taylor rivela tutto al marito, che decide di mantenere il silenzio solo se lei si impegna a curarsi. Nel frattempo, a Forrester Creations si lavora al nuovo video promozionale della linea “Brooke’s Bedroom”, che vedrà una partecipazione speciale di un ospite. La presentazione del video genera entusiasmo tra i dipendenti.

Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 luglio. Taylor racconta tutto a Ridge che accetta di mantenere il segreto solo se lei prova a curarsi. Alla Forrester Creations cresce l’entusiasmo per il lancio del nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, impreziosito dalla partecipazione speciale di J.J. (Jökull Júlíusson), frontman della band islandese Kaleo. Mentre l’azienda si prepara all’evento, però, dietro le quinte non mancano tensioni e conflitti. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è sempre più convinta che Hope (Annika Noelle) provi ancora dei sentimenti per Finn (Tanner Novlan). Per questo la affronta senza mezzi termini, intimandole di tenersi lontana da suo marito e avvertendola che un eventuale passo falso potrebbe avere ripercussioni anche sul piano professionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Beautiful anticipazioni 22-28 giugno 2026: Ridge scopre il segreto che Taylor nasconde

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