Beautiful le anticipazioni del 10 luglio 2026 | Steffy e la speranza per Taylor e Ridge

Da dilei.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:00 torna l’appuntamento quotidiano con Beautiful, la soap di Canale 5 in onda dal 1990. I protagonisti sono a Los Angeles, dove continuano le vicende di Steffy e Hope. Si concentra anche sulla relazione tra Taylor e Ridge, con i personaggi che cercano di superare le tensioni recenti. La puntata mostra scene tra i personaggi principali, senza approfondimenti sui risvolti narrativi o sui dettagli delle trame future.

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Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 10 luglio 2026. Alla Forrester, Hope si preoccupa che il ritorno di Taylor possa sconvolgere l’equilibrio tra Brooke e Ridge. Steffy le assicura che non cercherà di intromettersi, ma è comunque convinta che prima o poi sua madre e Ridge torneranno insieme. In effetti, anche se non lo dice a nessuno, Taylor è ancora innamorata di Ridge. 🔗 Leggi su Dilei.it

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