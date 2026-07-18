Beautiful Anticipazioni Dal 27 luglio Al 02 Agosto 2026 | Bill prende una decisione definitiva su Luna!

Beautiful Anticipazioni Dal 27 luglio Al 02 Agosto 2026: Brooke raggiunge Taylor e il confronto iniziato per il licenziamento di Hope diventa presto molto più personale. Taylor ammette che Ridge è stato fondamentale nel suo percorso di guarigione e parla della necessità di seguire il proprio cuore. Brooke le chiede allora apertamente se sia ancora innamorata di lui, mentre Electra nasconde una misteriosa paura. Le anticipazioni di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2026 raccontano una settimana dominata dal licenziamento di Hope Logan, dalla reazione furiosa di Carter Walton e da un nuovo scontro tra Brooke, Ridge, Steffy e Taylor. La decisione presa da Steffy non avrà soltanto conseguenze professionali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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