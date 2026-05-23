Beautiful anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026 | Bill scopre che Luna non è sua figlia

Bill Spencer scoprirà che Luna non è sua figlia tra il 24 e il 30 maggio 2026. La notizia cambierà i suoi piani e le sue relazioni. La rivelazione si svolgerà durante un confronto con altri personaggi della soap. La scoperta metterà fine a una lunga attesa e avrà ripercussioni sui rapporti tra i protagonisti. Nessun altro dettaglio sulla scena o sulle conseguenze viene ancora comunicato.

© US Mediaset Una grossa delusione attende Bill Spencer nelle prossime puntate di Beautiful. Già sconvolto per l’arresto della fidanzata Poppy, accusata degli omicidi di Tom e Hollis, l’editore scopre che Luna Nozawa non è sua figlia, come invece gli era stato fatto credere, e deve fare i conti con un castello di bugie che crolla di minuto in minuto. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da domenica 24 a sabato 30 maggio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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