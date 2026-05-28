Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv americana promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo una brutta vicenda che coinvolgerà Steffy. La giovane Forrester sarà drogata e imprigionata da Luna, e per lei le cose sembreranno mettersi davvero male. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Bill non è il padre di Luna. Sarà una settimana decisamente ricca di rivelazioni, quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 30 maggio al 5 giugno 2026: Luna prende in ostaggio Steffy

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Beautiful 18-24 maggio 2026: Finn scopre un indizio decisivo su Steffy

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