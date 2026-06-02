La stagione di basket in serie B interregionale si è conclusa con il commento del direttore generale del VisMederi Costone, che ha parlato di molte emozioni vissute durante l'annata. La squadra ha disputato le ultime gare a Lucca, dove si è conclusa la stagione, lasciando un ricordo intenso ai membri del club. Naldini ha condiviso il suo punto di vista sul percorso, senza entrare nei dettagli delle partite o delle classifiche finali.

"A Lucca si chiude una stagione che ci lascia tantissime emozioni". Ha esordito così il dg del Vismederi Costone, Andrea Naldini (foto), nel tracciare il bilancio di fine stagione. "Parlo a nome mio e del presidente, che non interviene a causa dell’inibizione, ma condividiamo pienamente lo stesso pensiero. Vogliamo ringraziare tutta la squadra, ragazzi eccezionali che hanno compiuto un percorso straordinario onorando la nostra maglia – ha detto ancora Naldini -. Hanno dato tutto fino all’ultimo secondo. È stata una stagione resa ancora più difficile dagli infortuni fin da inizio anno ma non abbiamo mai voluto fosse una scusa. Abbiamo nuovamente perso Nasello e durante gara-3 Masciarelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. VisMederi Costone, il dg Naldini: "Una stagione con tante emozioni»

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BASKETBALL CLUB LUCCA - COSTONE SIENA PLAYOFF GARA 1 SEMIFINALE

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