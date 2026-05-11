Il Costone inizierà in trasferta i quarti di finale dei play-off di basket in Serie B Interregionale. La squadra gialloverde affronterà Civitanova, dopo aver eliminato Bisceglie nelle precedenti sfide. La serie si svolgerà con le partite che si giocheranno sul campo della squadra avversaria, rappresentando un impegno difficile per i biancorossi. La sfida tra le due formazioni è valida per proseguire nella fase a eliminazione diretta del torneo.

Inizierà in trasferta la serie di quarti di finale play-off del Costone: sarà infatti Civitanova la sfidante del Vismederi con i gialloverdi che, dopo aver eliminato Bisceglie, saranno chiamati ad una nuova impresa. I marchigiani hanno battuto Spezia in gara-3 per 62-52, chiudendo la serie sul 2-1. Adesso, in virtù del secondo posto nel girone D, a fronte del terzo del Costone nel girone C, sarà proprio Civitanova ad godere del vantaggio del fattore campo nei quarti di finale che inizieranno mercoledì. Gara 2 invece si giocherà al PalaOrlandi nel prossimo fine settimana, un’eventuale bella ancora in casa di Civitanova Marche mercoledì 20 maggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale Play-off. Il Costone inizierà in trasferta la serie dei quarti di finale. Un duro ostacolo per i gialloverdi opposti a Civitanova

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