Lecce-Juventus | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Via del Mare in trasferta per la squadra torinese. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da confermare. Le formazioni probabili sono state anticipate da fonti ufficiali, ma non sono ancora state rese note le scelte definitive di entrambe le squadre.
(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri volano a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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