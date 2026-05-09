Lecce-Juventus | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio Via del Mare in trasferta per la squadra torinese. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da confermare. Le formazioni probabili sono state anticipate da fonti ufficiali, ma non sono ancora state rese note le scelte definitive di entrambe le squadre.

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