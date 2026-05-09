Lecce-Juventus oggi in TV dove vederla su Sky e DAZN in streaming | orario e formazioni

Oggi, sabato 9 maggio, si gioca la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con possibilità di streaming su entrambe le piattaforme. L'incontro si terrà in orario pomeridiano e vedrà scendere in campo le formazioni ufficiali comunicate poco prima del calcio d'inizio.

Lecce e Juventus si affronteranno oggi, sabato 9 maggio, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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