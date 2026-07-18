Durante la partita tra Basilea e Juventus, Lichtsteiner ha commentato l’allenatore Spalletti, definendolo uno dei più forti. Ha anche parlato dell’accoglienza calorosa dei tifosi, esprimendo la propria felicità. Riguardo alla nazionale, Lichtsteiner ha affermato di conoscere bene Andrea e di credere che abbia tutte le qualità per giocare in nazionale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un video.

Basilea Juve, Lichtsteiner: «Spalletti, ottimo allenatore, uno dei più forti. L’accoglienza dei tifosi? Sono felicissimo» – VIDEO. (dall’inviato di Juventusnws24 al St. Jacob?Park) – In mixed zone, dopo il fischio finale di Basilea?Juventus, Stephan Lichtsteiner ha analizzato diversi temi legati alla partita e al momento dei bianconeri. L’ex terzino svizzero si è soffermato su prestazione, atteggiamento e prospettive, offrendo una lettura lucida e diretta come da sua tradizione. Le sue parole: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PARTITA – « Mi è piaciuta la solidità in fase difensiva. È vero che in due occasioni abbiamo dovuto rimediare a un grosso errore individuale, però ho visto un Basilea che ha lavorato insieme, che ha cercato di muoversi da squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Basilea Juve, parla Lichtsteiner: «Spalletti ottimo allenatore. Pirlo in Nazionale?Conosco Andrea e credo che abbia tutte le qualità» – VIDEO

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