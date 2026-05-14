Moggi | Per come la Juve aveva cominciato io penso che Spalletti abbia risvegliato uno spogliatoio che dormiva – VIDEO
L’ex dirigente ha commentato i recenti sviluppi della Juventus, affermando che l’arrivo di Spalletti avrebbe contribuito a migliorare la situazione della squadra. Ha inoltre detto che, secondo lui, il finale di stagione si sta salvando, anche se il club aveva avuto un inizio difficile. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso un video, in cui ha espresso il suo punto di vista sul percorso della Juventus e sul ruolo dell’attuale allenatore nel risollevare le sorti della squadra.
Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Galatasaray-Juventus, Spalletti: Non uno, oggi fatti tre passi indietro
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Juventus News 24. . Luciano Moggi presente al Salone del Libro di Torino 2026, ha detto la sua sul momento attuale della Juve, cosa servirebbe per la prossima stagione e il caos calendari. #juve #juventusnews24 #moggi #salonedellibro facebook
Eroe. Il milanista che tira in ballo la Juve e Moggi. Lontani ormai i tempi in cui in pompa magna ci descriveva il metodo virtuoso del Milan che avrebbe creato il gap, ora è passato all'Inter che paga per farsi derubare gli scudetti. @acmilan guarda come hai ridot x.com
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