Moggi | Per come la Juve aveva cominciato io penso che Spalletti abbia risvegliato uno spogliatoio che dormiva – VIDEO

L’ex dirigente ha commentato i recenti sviluppi della Juventus, affermando che l’arrivo di Spalletti avrebbe contribuito a migliorare la situazione della squadra. Ha inoltre detto che, secondo lui, il finale di stagione si sta salvando, anche se il club aveva avuto un inizio difficile. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso un video, in cui ha espresso il suo punto di vista sul percorso della Juventus e sul ruolo dell’attuale allenatore nel risollevare le sorti della squadra.

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