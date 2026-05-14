Moggi | Per come la Juve aveva cominciato io penso che Spalletti abbia risvegliato uno spogliatoio che dormiva – VIDEO

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex dirigente ha commentato i recenti sviluppi della Juventus, affermando che l’arrivo di Spalletti avrebbe contribuito a migliorare la situazione della squadra. Ha inoltre detto che, secondo lui, il finale di stagione si sta salvando, anche se il club aveva avuto un inizio difficile. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso un video, in cui ha espresso il suo punto di vista sul percorso della Juventus e sul ruolo dell’attuale allenatore nel risollevare le sorti della squadra.

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