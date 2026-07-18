Lichtsteiner a Sky | La Juve avrà le gambe pesanti ma hanno tanta qualità Indossano una maglia che ti fa volare

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lichtsteiner ha dichiarato a Sky che la Juventus potrebbe sentire le gambe pesanti, ma possiede molta qualità. Ha aggiunto che indossare la maglia bianconera dà una sensazione di leggerezza e di poter volare. Le sue parole sono state pronunciate pochi minuti prima della partita tra il suo team e la Juventus. Lo svizzero ha commentato così le caratteristiche della squadra avversaria, senza ulteriori approfondimenti.

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