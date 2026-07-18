Lichtsteiner ha dichiarato a Sky che la Juventus potrebbe sentire le gambe pesanti, ma possiede molta qualità. Ha aggiunto che indossare la maglia bianconera dà una sensazione di leggerezza e di poter volare. Le sue parole sono state pronunciate pochi minuti prima della partita tra il suo team e la Juventus. Lo svizzero ha commentato così le caratteristiche della squadra avversaria, senza ulteriori approfondimenti.

di Francesco Spagnolo Lichtsteiner ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida del suo Basilea contro la Juventus. Cosa ha detto lo svizzero. A pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, Stephan Lichtsteiner, allenatore del Basilea ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: COME STA IL BASILEA – « Siamo abbastanza bene, è il primo test, la prima partita, abbiamo un po’ le gambe che girano dopo la pre-season pesante. Oggi mi aspetto un Basilea fresco, che ha voglia di giocare, affrontare un avversario molto importante, sì sono curioso». Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lichtsteiner a Sky: «La Juve avrà le gambe pesanti, ma hanno tanta qualità. Indossano una maglia che ti fa volare»

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