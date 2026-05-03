Juve Verona LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti

Alle 20:45 di questa sera si tiene la partita tra la Juventus e il Verona all’Allianz Stadium, valida per la 35ª giornata del campionato 202526. Le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore e si prevede un confronto acceso tra le due squadre. La cronaca live aggiorna passo dopo passo quanto accade sul campo, con moviola e risultati in tempo reale.

di Marco Baridon Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Verona 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Verona: il pre-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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