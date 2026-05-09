Domenica al Via del Mare si gioca Lecce-Juventus, match valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Sono state annunciate le formazioni ufficiali dei bianconeri, mentre i tifosi seguono con attenzione l'andamento della partita. La cronaca, la moviola e il tabellino saranno aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro completo di quanto accade sul campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

di Marco Baridon Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lecce Juve 0-0: risultato e tabellino. Lecce (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Via del Mare, le scelte ufficiali dei bianconeri

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

DANILO: Tornerei alla Juve senza pensarci neanche un momento, anche da dirigente | DAZN

Notizie correlate

Lecce Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Via del Mare, le ultime sulle scelte di Spallettidi Marco BaridonLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi tre...

Juve Galatasaray LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le scelte ufficiali di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A | Dove vedere Lecce-Juventus; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lecce-Juventus, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVEAl Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il ... corrieredellosport.it

Lecce – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 36° GiornataDove vedere Juventus - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 18:00. stadiosport.it

Formazione ufficiale Lecce- #Juve: la scelta di Spalletti su Thuram e Yildiz x.com

Serie A leader on each matchday. Napoli, Juve, Milan, Roma e infine Inter reddit