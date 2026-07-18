Basilea Juve i pullman delle due squadre sono arrivati al St Jacob-Park – FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman di Basilea e Juventus sono arrivati al St. Jacob-Park per la partita prevista alle 15:30. Sono stati condivisi immagini e video dell’arrivo delle squadre prima dell’inizio del match.

di Marco Baridon Basilea Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati al St. Jacob-Park per la sfida delle 15:30. Le FOTO e i VIDEO del pre-partita. (inviato a l St. Jacob Park ) – Grande attesa per la prima uscita stagionale della nuova Juventus. Alle 15:30 i bianconeri saranno impegnati sul campo del Basilea. Un test importante soprattutto per chi ha convinto poco la scorsa stagione e vuole giocarsi la conferma con la maglia della Vecchia Signora. SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH La prima squadra ad arrivare allo stadio elvetico è il Basilea, allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano e della stessa Juventus come Stefan Lichtsteiner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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