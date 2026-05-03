Juve Verona i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman delle squadre sono arrivati all’Allianz Stadium in vista della partita tra Juventus e Verona, prevista per le 18. Le immagini e i video mostrano l’arrivo dei mezzi all’ingresso dello stadio, con i team pronti per il match. La zona intorno all’impianto è stata monitorata prima dell’inizio della sfida, che si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

di Marco Baridon Juve Verona, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium per la sfida delle 18. Le FOTO e i VIDEO del pre-partita. (inviato all’Allianz Stadium) – L’atmosfera si scalda all’esterno dell’Allianz Stadium, dove l’attesa per il fischio d’inizio sta raggiungendo il suo apice Le squadre di Juve e Verona sono arrivate presso l’impianto torinese: i primi a varcare i cancelli sono stati gli ospiti, mostrandosi estremamente concentrati e pronti a dare battaglia su ogni pallone nonostante una retrocessione ormai certa. Il #Verona è arrivato all’Allianz Stadium? #?? #JuveVerona? @BaridonMarco pic.twitter.comwsqaDqsf5j — .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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