Juve Fiorentina i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Le squadre di calcio sono arrivate all’Allianz Stadium per la partita in programma oggi alle 12. I pullman delle due squadre sono stati fotografati e filmati mentre si avvicinavano all’impianto. La presenza delle formazioni è stata documentata con immagini e video, mentre i giocatori sono scesi dai mezzi e si sono preparati per il match. L’evento ha attirato l’attenzione dei tifosi, che si sono radunati nelle vicinanze dell’ingresso principale.

di Marco Baridon Juve Fiorentina, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium per la sfida delle 12. Le FOTO e i VIDEO del pre-partita. (inviato all’Allianz Stadium) – L’atmosfera all’esterno dell’ Allianz Stadium si scalda a circa un’ora e mezza prima del fischio d’inizio delle 12: 00, quando i pullman delle due squadre hanno fatto il loro arrivo al tunnel dei garage. Ad aprire il varco tra la folla è stato il mezzo della Fiorentina, accolto dalla severa e rumorosa ostilità dei sostenitori di casa: una pioggia di fischi e cori di scherno ha accompagnato i rivali viola fin dentro la pancia dell’impianto. La #Fiorentina è arrivata all’Allianz Stadium?? @BaridonMarco #?? #JuveFiorentina pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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