Basilea Juve 0-0 LIVE | rigore per gli svizzeri fallo in area di Arthur Perin dice di no!!

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, è stato assegnato un rigore agli svizzeri per un fallo in area di Arthur. Il portiere della Juventus ha parato il tiro, mantenendo il risultato sullo 0-0. La partita, valida come primo test della stagione, si è svolta a Basilea e ha segnato il ritorno in campo dei bianconeri dopo quasi due mesi di pausa.

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