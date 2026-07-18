Durante l'amichevole tra Basilea e Juventus, è stato assegnato un rigore agli svizzeri per un fallo in area di Arthur. Il portiere della Juventus ha parato il tiro, mantenendo il risultato sullo 0-0. La partita, valida come primo test della stagione, si è svolta a Basilea e ha segnato il ritorno in campo dei bianconeri dopo quasi due mesi di pausa.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 57? RIGORE PER IL BASILEA! – 46? MIRETTI SPRECA! – Occasionissima per la Juventus! Gravissimo errore in impostazione degli svizzeri, Miretti si ritrova a tu per tu con il portiere del Basilea ma viene ipnotizzato Escono tutti i bianconeri tranne Openda, dentro Rugani, Cabal,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: rigore per gli svizzeri, fallo in area di Arthur. Perin dice di no!!

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