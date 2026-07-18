Nel primo match della nuova stagione, la Juventus ha affrontato il Basilea in un’amichevole terminata 0-0. Un tiro da fuori area di Cambiaso nel secondo tempo ha sfiorato la porta, ma la palla è uscita di poco. La partita segna il ritorno ufficiale dei bianconeri dopo quasi due mesi di pausa, in una sfida che apre la serie di incontri preparatori per la nuova stagione.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 39? TIRO CAMBIASO PERICOLOSO! – Conclusione da fuori area di Cambiaso, ma la palla termina a lato di poco 33? JUVE A UN PASSO DAL GOL! – Bella azione dei bianconeri con Adzic che cerca Openda in area, poi la palla arriva a Douglas Luiz che prova un tocco sotto, respinge ancora Omlin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: tiro da fuori area di Cambiaso, palla fuori di poco

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