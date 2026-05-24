Nella partita tra Torino e Juventus, la Juventus ha vinto 2-1. Il Torino ha tentato di pareggiare con un tentativo di Njie, ma il portiere della Juventus ha parato. La gara si è disputata nella 38ª giornata di Serie A 202526. Sono stati registrati moviola, tabellino e cronaca dell'incontro.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 1-2: sintesi e moviola. 73? CAMBIO JUVE – Fuori Boga, dentro Zhegrova. 69? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Conceicao e dentro Miretti, fuori Thuram e dentro Koopmeiners. 68? CAMBIO TORO – Fuori Pedersen, dentro Prati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve 1-2 LIVE: i granata ci prova con Njie ma Perin dice di no!

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OFFICIAL JUVE XI TO FACE TORINO (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Boga; Vlahovic. #ToroJuve x.com

Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 Maggio 18:45 UTC reddit

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