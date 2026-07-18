La partita tra Basilea e Juventus termina con un pareggio a zero. Sul campo, il duo formato da Cambiaso e Boga ha insistito molto sulla fascia sinistra, creando diverse azioni offensive. La sfida, valida come prima amichevole estiva, segna il ritorno ufficiale della Juventus dopo quasi due mesi di pausa. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno, senza però riuscire a trovare la rete.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 18? CI PROVA ADZIC! – I bianconeri lavorano bene in mezzo al campo, facendo girare il pallone poi sulle corsie esterne: Poi Locatelli cerca Adzic che prova il tiro, respinge Omlin. 11? CAMBIASO-BOGA CREANO – Bello scambio tra i due bianconeri sulla fascia sinistra, poi il cross dell’esterno bianconero viene respinto dalla difesa del Basilea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: insiste il duo Cambiaso Boga sulla sinistra

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Basilea-Juventus, il risultato dell'amichevole in diretta #SkySport x.com

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